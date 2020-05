ظهر بسروال.. وزير الرياضة الرومانى يتعرض لموقف محرج أثناء لقاء تليفزيوني

تعرض جونوت ماريان ستروي وزير الرياضة الروماني لموقف محرج أثناء حديثه من خلال البث المباشر عبر التليفزيون عن عودة الدورى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وظهر ستروي كضيف في فيديو لايف عبر شاشة قناة pro x داخل منزله وأثناء قيامه بتثبيت الكاميرا سقطت ليظهر الوزير بـ سرواله الداخلي علي الرغم من ارتدائه قميص أسود.

ولم يستطع المذيع المحاور إخفاء دهشته من الموقف المحرج وقام بالضحك وفي نفس الوقت استمر الوزير في حديثه.

جدير بالذكر أن الدوري الروماني سيعود للحياة مرة أخرى في شهر يونيو القادم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والسير على خطى الدورى الألماني.

In other news...



Check out the TV presenter’s reaction when the Romanian Sports Minister’s camera slips 😂



pic.twitter.com/x8sRYO33yf