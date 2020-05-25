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رياضة

محمود علاء يحتفل بمولوده الجديد.. شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:23 م
محمود علاء
محمود علاء
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مصطفى كرم

احتفل محمود علاء لاعب نادي الزمالك بطفله الجديد " مالك" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد محمود علاء عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا :"‏الحمد لله رزقني الله ب ( مالك )  اللهم اجعله من الذرية الصالحة واحفظه واجعله من عبادك الصالحين  مالك محمود علاء".

وحرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية و أصدقائه بالفريق على تهنئته بهذه المناسبة منهم " اسماعيل يوسف ومحمد عواد وأحمد مجدي وغيرهم".


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جدير بالذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرح من قبل بأن، محمود علاء جدد تعاقده مع الأبيض، ونفى كل ما تردد عن رحيل اللاعب.

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