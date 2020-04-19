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رياضة

الزمالك: محمود علاء جدد عقده.. ونتعرض لأكاذيب لهز استقرار الفريق

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:26 ص
محمود علاء
محمود علاء
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عمرو ابوبكر
قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إدارة نادي الزمالك جددت عقود محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأضاف إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مستغرب جدًا من نفي تجديد عقود محمود علاء، ولا أعرف أسباب ذلك النفي، رغم أننا جددنا عقده منذ فترة طويلة".

وتابع: "ليس ملف محمود علاء فقط، ولكن نادي الزمالك يتعرض لأكاذيب كثيرة لهز استقرار الفريق الذي بات على الطريق الصحيح والبطولات.

جدبر بالذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرح من قبل بأن، محمود علاء جدد تعاقده مع الأبيض، ونفى كل ما تردد عن رحيل اللاعب. 
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