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فيديو جراف

فيديوجراف.. حفيدة رجاء الجداوي تنشر تحذيرا مهما

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:00 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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منار شعبان
أصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد وذلك عقب انتهائها من تصوير الحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة النسيان وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

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ونشرت حفيدة الفنانة رجاء الجداوي وتدعى روضة هندي تحذيرا بعد إصابة جدتها على صفحتها الشخصية فيسبوك والتي أرفقت معه صورة لها مع جدتها متمنية لها الشفاء العاجل .

ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي المزيد من التفاصيل عن تحذير حفيدة رجاء الجداوي و نسرد أسماء عدد من النجوم الذين خالطوا النجمة في الأيام الأخيرة قبل إعلان إصابتها بالفيروس .
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