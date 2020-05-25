فيديوجراف.. حفيدة رجاء الجداوي تنشر تحذيرا مهما

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ونشرت حفيدة الفنانة رجاء الجداوي وتدعى روضة هندي تحذيرا بعد إصابة جدتها على صفحتها الشخصية فيسبوك والتي أرفقت معه صورة لها مع جدتها متمنية لها الشفاء العاجل .





ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي المزيد من التفاصيل عن تحذير حفيدة رجاء الجداوي و نسرد أسماء عدد من النجوم الذين خالطوا النجمة في الأيام الأخيرة قبل إعلان إصابتها بالفيروس .