فيديوجراف.. حفيدة رجاء الجداوي تنشر تحذيرا مهما

أصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد وذلك عقب انتهائها من تصوير الحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة النسيان وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.
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فيديوجراف.. تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا
ونشرت حفيدة الفنانة رجاء الجداوي وتدعى روضة هندي تحذيرا بعد إصابة جدتها على صفحتها الشخصية فيسبوك والتي أرفقت معه صورة لها مع جدتها متمنية لها الشفاء العاجل .
ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي المزيد من التفاصيل عن تحذير حفيدة رجاء الجداوي و نسرد أسماء عدد من النجوم الذين خالطوا النجمة في الأيام الأخيرة قبل إعلان إصابتها بالفيروس .