كورونا يتسبب في إصابة رئيس وزراء بريطانيا بضعف البصر.. فيديو

كشف رئيس الوزراء البريطاني عن تسبب إصابته بفيروس كورونا في تعرضه لضعف في البصر.

وقال جونسون المتعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنه اضطر للمرة الأولى منذ سنوات إلى أن يرتدي النظارات الطبية.

وأضاف جونسون أن ضعف البصر قد يكون مشكلة مرتبطة بفيروس كورونا.

وأفادت تقارير طبية بأن احمرار العين قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، كما أن فيروس كورونا قد تنتقل عدواه من خلال العين.

إلى ذلك، قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها إن جونسون يعتزم إعلان الحرب على السمنة، وذلك بعد معاناته الشديدة خلال إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهور صحته بسبب زيادة وزنه.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصبح جونسون على استعداد للتخلي عن معارضته طويلة الأمد لسياسة تقديم النصح وتفعيل القوانين التي تعتمدها بريطانيا، وبدء حملة على ضد السمنة بعد مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت الصحيفة أنه أخبر كبار المستشارين أن التجربة التي عاشها مع فيروس كورونا، جعلته عازمًا على قيادة حملة للصحة العامة ومحاربة السمنة.

