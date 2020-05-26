سكان الخصوص يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

أ رسل أحد سكان الخصوص بمحافظة القليوبية، شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، متضررا من انتشار الكلاب الضالة.











وقال سامح سعد: "نعاني نحن سكان منطقة الخصوص من انتشار الكلاب بأعداد كبيرة في المنطقة، مما يتسبب في ذعر للأهالي والأطفال".





وأوضح أن سكان المنطقة تقدموا بأكثر من شكوى ولكن دون جدوى.





وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.











ويستقبل موقع "صدى البلد" الإخباري شكاوى القراء ومشاكلهم ويقوم بتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360







