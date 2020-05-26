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فن

بعدما ارتدته لـ أبو هشيمة.. إعلامية عربية تظهر بفستان ياسمين صبري

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:46 ص
ياسمين صبري - أحمد
ياسمين صبري - أحمد أبو هشيمة
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سعيد فراج
نشرت الإعلامية ومقدمة البرامج العراقية سهير القيسي، عدة صور لها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت الإعلامية في الصور، وهي ترتدي فستانا مطابقا للذي ظهرت به الفنانة ياسمين صبري، بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خلال شهر العسل قبل أيام. 

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جلسة تصوير سهير القيسي، جاءت بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعلقت على صورها: «عيدكم مبارك حبايبي .. ايام حلوه قضيناها مع بعض .. الحياة بدأت تعود لطبيعتها تدريجيًا .. أسأل الله أن يديم عليكم السلامه والمحبة والنور». 

وظهرت ياسمين صبري، في أول مايو الجاري بنفس الفستان الذي ارتدته سهير القيسي، إذ نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، صورا له عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها مع «ياسمين»، بعد أسابيع قليلة من عقد قرانهما، الذي تم في حضور عائلي فقط. 

وظهر أحمد أبو هشيمة، منسجمًا مع ياسمين صبري، وعلق على الصورة مستخدمًا رموز القلوب، ليتفاعل معه المتابعون بالإعجابات والتعليقات، والدعاء لهما بالسعادة. 

وحمل فستان ياسمين صبرى فى أحدث جلسة تصوير توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، وقد بلغ سعر التصميم 1900 دولار.

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