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فن

تعرف على عمرها الحقيقي.. تداول صورة بطاقة ياسمين صبري

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:38 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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سعيد فراج
تداول عدد من جمهور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بطاقة الفنانة ياسمين صبري، بشكل مكثف، وذلك كأول مرة يتم نشرها على السوشيال ميديا. 


وتبين من خلال بيانات ياسمين صبري، أنها مواليد 21 يناير عام 1988، وليس عام 1987، كما هو متداول عنها، إذ تبلغ من العمر 32 عامًا كما هو موضح في البيانات. 

وبتتبع الرقم القومي للتأكد من صحته، على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، تبين أن الرقم صحيح، وليس مفبركًا، وأن المدرسة التي تدلي ياسمين صبري بصوتها فيها، هي مدرسة الشهيد محمد فاروق القرش، في أول الرمل بالإسكندرية. 

يذكر أن أحدث ظهور إعلامي، للفنانة ياسمين صبري كان ببرنامج رامز مجنون رسمي، وأحدث أعمالها مسلسل فرصة تانية الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان 2020.

كما يعرض لـ ياسمين صبري، مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.
تعرف على عمرها الحقيقي.. تداول صورة بطاقة ياسمين صبري
تعرف على عمرها الحقيقي.. تداول صورة بطاقة ياسمين صبري
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