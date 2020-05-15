تعرف على عمرها الحقيقي.. تداول صورة بطاقة ياسمين صبري





وتبين من خلال بيانات ياسمين صبري ، أنها مواليد 21 يناير عام 1988، وليس عام 1987، كما هو متداول عنها، إذ تبلغ من العمر 32 عامًا كما هو موضح في البيانات.





وبتتبع الرقم القومي للتأكد من صحته، على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، تبين أن الرقم صحيح، وليس مفبركًا، وأن المدرسة التي تدلي ياسمين صبري بصوتها فيها، هي مدرسة الشهيد محمد فاروق القرش، في أول الرمل بالإسكندرية.





يذكر أن أحدث ظهور إعلامي، للفنانة ياسمين صبري كان ببرنامج رامز مجنون رسمي، وأحدث أعمالها مسلسل فرصة تانية الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان 2020.

