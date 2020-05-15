820 ألف جنيه وماركات عالمية.. قيمة ساعات يد ارتدتها ياسمين صبرى
الجمعة 15/مايو/2020 - 01:54 ص
حرصت الفنانة ياسمين صبرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.
تألقت ياسمين صبرى
فى الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بليزر جذابا باللون الأسود واتسم بأنه يجمع بين البساطة والأناقة وحمل توقيع دار الأزياء العالمية جيفينشى ونسقت معه ساعة يد باللون الجولد ماركة audemars piguet والتى بلغ سعرها 47 دولارا وهو ما يعادل بالمصرى 700 ألف جنيه مصرى.
وظهرت الفنانة ياسمين صبرى وهي ترتدي فستانا أبيض في أخضر، ونسقت معه ساعة يد باللون الاصفر من ماركة franck muller وبلغ سعرها 78دولارا وهو ما يبالغ بالمصرى 120 ألف جنيه ، من جلسة التصوير التي قامت بها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة.
ومن الناحية الجمالية، تعمد ياسمين صبرى
على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضع بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية.
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تشارك ياسمين صبرى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.
وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.