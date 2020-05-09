تعرف على سعر إطلالة ياسمين صبري في أول جلسة تصوير مع ابو هشيمة

شاركت الفنانة ياسمين صبرى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة من أول جلسة تصوير برفقة زوجها احمد أبو هشيمة.
ولفتت ياسمين صبرى الأنظار فى الصورة بإطلالة أنثوية ناعمة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل لأعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بنقوشات الورد الملونة التى جمعت بين اللون الأخضر والبينك.
وحمل فستان ياسمين صبرى فى أحدث جلسة تصوير توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، وقد بلغ سعر التصميم 1900 دولار.
وانتعلت ياسمين صبرى فى الصورة حذاء انيقا جذابا ذا كعب عال من ماركة Christian Louboutin، ووصل سعره 270 دولارا أيضا.
وتزينت ببعض المجوهرات الفخمة التى منحتها إطلالة فخامة و جذابة، كما اعتمدت ياسمين صبرى على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، واختارت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع الوان إطلالتها.