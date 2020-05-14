كنافة وجلاش وبقلاوة.. حلويات سفرة ياسمين صبري في رمضان.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورًا وفيديوهات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام على خاصية الاستورى تظهر فيها تحضيرها لمائدة الحلويات الرمضانية.

وأظهرت ياسمين صبرى خلال الفيديوهات عدد من الاصناف المختلفة للحلويات منها الكنافة والجلاش والبقلاوة.





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وخطف الفيديو أنظار متابعيها حيث تلقت عديداً من التعليقات الايجابية منها الحلويات من الحلويات.





يذكر أن ياسمين صبرى تشارك فى رمضان بمسلسل " فرصة تانية " والذى يشارك فى بطولته الفنان احمد مجدى وتاليف محمد سيد بشير واخراج مرقس عادل.





وتدور احداث المسلسل حول العلاقات العاطفية وكيف يمكن أن تتاثر بالامور الحياتية وهل هناك فرصة تانية من اجل إنقاذها ام لا.