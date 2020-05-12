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فن

بـ بليزر أسود.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار على إنستجرام

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:38 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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محمد بدران
نشرت الفنانة ياسمين صبرى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة جديدة لها . 

تألقت ياسمين صبرى فى الصورة بإطلالة جذابة وأنيقة خطفت بها الأنظار، وظهرت بملابس بـ بليزر أسود مكشوف الأكتاف وبه بعض الزاراير باللون الدهبى التى اتسمت بالأناقة والشياكة.

خطفت ياسمين صبرى الأنظار بمكياجها الملفت والجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها البنى الانسيابى المنسدل على كتفيها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

تشارك ياسمين صبرى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.




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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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