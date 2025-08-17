قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو
هل يتسلّم المُستأجرون الوحدات الجديدة قبل الفترة الانتقالية؟.. متحدث الوزراء يكشف
تصاعد الخلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي والجيش حول الصلاحيات وحرب غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي .. ننشر أهداف قانون التصرّف فى أملاك الدولة الخاصة
إعلامي يكشف سبب استبعاد «شيكو بانزا» من لقاء الزمالك والمقاولون
«مش بخاف غير من اللي خالقني».. مصطفى يونس: السجن شرف ليا ولأولادي لو كان عشان الأهلي
قمة ترامب بوتين بين رسائل التهدئة وضبابية المواقف الأمريكية.. الملف الأوكراني في صدارة التعقيدات
الصين تجدد التحذيرات من عواصف وسيول جبلية مع استمرار الأمطار الغزيرة
كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»
السيسي يقود الإصلاح المالي.. خبراء: مصر تحقق أعلى فائض أولي في تاريخها رغم التحديات العالمية
خلال ساعات.. الأهلي يُنهي ملف حقوق رعاية إمام عاشور
قصة إنسانية لا تُنسى| عمرو محمود ياسين يكشف عن تفاصيل رحيل تيمور تيمور
مرأة ومنوعات

يُعرّضهم لمُضاعفات خطيرة.. اكتشف طرق فقدان الشهية عند كبار السن

يعاني عدد كبير من كبار السن من فقدان الشهية مما يُعرّضهم لمشاكل صحية خطيرة.. فهل هناك حل؟

نعرض لكم طرق علاج فقدان الشهية عند كبار السن وذلك وفقا لما جاء في

 seniorservicesofamerica
 

 علاج فقدان شهية المسنين 


يُعدّ الحفاظ على تغذية كافية أمرًا أساسيًا لصحة كبار السن ورفاهيتهم.

 بعض التغييرات البسيطة قد تُسهم بشكل كبير في زيادة شهيتهم. على سبيل المثال:

استبعاد المشاكل الطبية المحتملة التي قد تكون سببًا في فقدان الشهية من خلال إجراء الفحوصات الطبية واتخاذ العلاج أن وجد سبب طبي لفقد الشهية.


اجعل أوقات تناول الطعام ممتعة من خلال إشراك كبار السن في اتخاذ القرارات والطهي.
 

إنشاء جدول للأكل والحفاظ عليه
تقديم مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة الصحية التي تكون متاحة دائمًا لكبار السن
قم بتقديم أدوات قابلة للتكيف.

 إذا كان كبار السن لديهم مشكلة في المعدة أو المرئ أو أى جزء آخر يمنعهم من تناول الطعام بكميات وفيرة فقدم مشروبات بديلة مغذية بين الوجبات او تسالي صحية.


حافظ على رطوبة كبار السن طوال اليوم
مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا لتعزيز الشهية
حاول تناول الطعام في مجموعات وجعل أوقات الوجبات اجتماعية.


معالجة أي مشاكل تتعلق بجفاف الفم أو المضغ أو البلع.


تقديم أجزاء أصغر حجمًا وغنية بالعناصر الغذائية
مكملات الفيتامينات والمعادن اليومية
اطلب من الطبيب أو أخصائي التغذية أن يساعدك في إنشاء خطة تغذية أو يوصي بمحفز للشهية


اعلم أن  إجراء تغييرات صغيرة مع تناول الطعام بانتظام يجعل المشكلة أقل لحين علاج السبب.

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

رئيس الوزراء يعلن إجراءات جديدة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين

رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين

اللواء مدحت قريطم

مش هتسوق تاني .. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن قواعد المرور

الفنانة مشيرة اسماعيل

أنا ممثلة وفنانة ولست راقصة.. مشيرة إسماعيل تكشف أسرار رحلتها الفنية من بيت السحيمي|صور

يسرا

الضحكة عمرها ما فارقت وشك يا طيب.. يسرا تنعى الرحل تيمور تيمور

احمد حلمي

أحمد حلمي ينعى الراحل «تيمور تيمور» بكلمات مؤثرة

بالصور

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

