يُعرّضهم لمُضاعفات خطيرة.. اكتشف طرق فقدان الشهية عند كبار السن

يعاني عدد كبير من كبار السن من فقدان الشهية مما يُعرّضهم لمشاكل صحية خطيرة.. فهل هناك حل؟

نعرض لكم طرق علاج فقدان الشهية عند كبار السن وذلك وفقا لما جاء في

seniorservicesofamerica



علاج فقدان شهية المسنين



يُعدّ الحفاظ على تغذية كافية أمرًا أساسيًا لصحة كبار السن ورفاهيتهم.

بعض التغييرات البسيطة قد تُسهم بشكل كبير في زيادة شهيتهم. على سبيل المثال:

استبعاد المشاكل الطبية المحتملة التي قد تكون سببًا في فقدان الشهية من خلال إجراء الفحوصات الطبية واتخاذ العلاج أن وجد سبب طبي لفقد الشهية.



اجعل أوقات تناول الطعام ممتعة من خلال إشراك كبار السن في اتخاذ القرارات والطهي.



إنشاء جدول للأكل والحفاظ عليه

تقديم مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة الصحية التي تكون متاحة دائمًا لكبار السن

قم بتقديم أدوات قابلة للتكيف.

إذا كان كبار السن لديهم مشكلة في المعدة أو المرئ أو أى جزء آخر يمنعهم من تناول الطعام بكميات وفيرة فقدم مشروبات بديلة مغذية بين الوجبات او تسالي صحية.



حافظ على رطوبة كبار السن طوال اليوم

مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا لتعزيز الشهية

حاول تناول الطعام في مجموعات وجعل أوقات الوجبات اجتماعية.



معالجة أي مشاكل تتعلق بجفاف الفم أو المضغ أو البلع.



تقديم أجزاء أصغر حجمًا وغنية بالعناصر الغذائية

مكملات الفيتامينات والمعادن اليومية

اطلب من الطبيب أو أخصائي التغذية أن يساعدك في إنشاء خطة تغذية أو يوصي بمحفز للشهية



اعلم أن إجراء تغييرات صغيرة مع تناول الطعام بانتظام يجعل المشكلة أقل لحين علاج السبب.