إعلامية عربية شهيرة تتعرض للتحرش وتهدد بحرق نفسها.. فيديو

التونسية عربية حمادي مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تهدد فيه بحرق نفسها فى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، إذا لم ينصفها القضاء في قضية التحرش ، التي رفعتها ضد رجل الأعمال سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.



وقالت عربية حمادى : "اقسم بالله إنني لم أخذ حقى سأفضح كل التفاصيل الخاصة ب قضية التحرش التى تعرضت لها فى جميع القنوات العربية والأجنبية.





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وأضافت عربية قائلة : "إننى أهدد بحرق نفسى فى شارع بورقيبة وسأكون أنا شرارة النار فى تونس فانا كل ما أريده حقى فقط ومحاسبة الجانى".





وكانت عربية حمادى اتهمت رجل الأعمال سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي فى قضية تحرش والتى تظهر حاليا فى ساحات القضاء.





وأثارت هذه القضية حالة من الجدل الواسع وأصبحت قضية رأى عام ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الحكم النهائى فى القضية.

نشرت الإعلامية