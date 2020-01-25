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منوعات

شوهوا سمعته.. القبض على شبيه بيكهام بعد اتهامه في قضايا تحرش

السبت 25/يناير/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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مريم صليب
استغل أحد الشباب الشبه الكبير بينه وبين نجم الكرة السابق ديفيد بيكهام، وقام بمواعدة الفتيات والتحدث إليهن من خلال تطبيقات المراسلة والتحرش بهم. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أحد الشباب البالغ من العمر 30 عاما قام بإنشاء حسابات مزيفة باسم نجم الكرة السابق و بدأ يراسل الفتيات و يطلب منهم صور شبه عارية ولكن بدأت الشكوك تحوم حوله بعد أن رفضت فتاتان إرسال صورهن. 

قامت الفتاتان بإبلاغ الشرطة أن ديفيد بيكهام يتحرش بهن ، إلا أن الشرطة قامت بالتحقيق في ذلك الشأن و تأكدوا أنها حسابات مزيفة و النجم بريء . من تلك الأفعال . 

تتبعت الشرطة تلك الحسابات وألقت القبض على الشاب شبيه بيكهام و اكتشفوا أنه حاول تهديد بعض الفتيات بصورهن.
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