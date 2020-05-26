مسرحية خيبتنا.. كوميديا سوداء تتنبأ بجائحة فيروس كورونا

\تتناول المسرحية التطورات على الساحة العربية، وسط هجوم على تراجع العرب دوليا، وذلك في قالب ساخر يمزج الاستعراض بالغناء.

سبب تسمية المسرحية بهذا الاسم

قال الفنان محمد صبحي، في لقاء تليفزيوني، إن اسم مسرحية "خيبتنا" صادم، مشيرا إلى أن البعض في بداية عرضها، كانوا ينتقدونه الاسم، إلا أنه يدعو الجميع إلى حضور المسرحية قبل انتقاد اسمها.





وأضاف محمد صبحي، أنه كتب مسرحية "خيبتنا" منذ عام 2004 بعد اجتياح العراق ودمار حضارته على يد الأمريكان، موضحًا أنه رجع لمشروع بيرنارد لويس عام 1983، والذي اتفق على أنه خسارة في الحرب على العرب رصاصة واحدة، بل يحارب العرب بعضهم البعض.





وأكد محمد صبحي، أنه لا ينكر تعرض الشعوب العربية للظلم وأحقية الشعوب في الخروج في ثورات، إلا أن تدميرهم لبلادهم فهي الخيبة الكبرى.



