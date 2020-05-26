مسرحية خيبتنا.. كوميديا سوداء تتنبأ بجائحة فيروس كورونا

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بسبب مسرحية الفنان محمد صبحي، التي تحمل اسم «خيبتنا» وتصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، وذلك على الرغم من توقف عرضها منذ عدة أشهر.
ملخص أحداث مسرحية خيبتنا
\تتناول المسرحية التطورات على الساحة العربية، وسط هجوم على تراجع العرب دوليا، وذلك في قالب ساخر يمزج الاستعراض بالغناء.
سبب تسمية المسرحية بهذا الاسم
قال الفنان محمد صبحي، في لقاء تليفزيوني، إن اسم مسرحية "خيبتنا" صادم، مشيرا إلى أن البعض في بداية عرضها، كانوا ينتقدونه الاسم، إلا أنه يدعو الجميع إلى حضور المسرحية قبل انتقاد اسمها.
وأضاف محمد صبحي، أنه كتب مسرحية "خيبتنا" منذ عام 2004 بعد اجتياح العراق ودمار حضارته على يد الأمريكان، موضحًا أنه رجع لمشروع بيرنارد لويس عام 1983، والذي اتفق على أنه خسارة في الحرب على العرب رصاصة واحدة، بل يحارب العرب بعضهم البعض.
وأكد محمد صبحي، أنه لا ينكر تعرض الشعوب العربية للظلم وأحقية الشعوب في الخروج في ثورات، إلا أن تدميرهم لبلادهم فهي الخيبة الكبرى.
وأشار صبحي، إلى أن مسرحية "خيبتنا" مسرحية صريحة وتدعو لقراءة التاريخ من أجل أن نعيش الحاضر بصدق، قائلا "نحن نجاة للوطن، والوطن لنا نجاة".
تنبؤ المسرحية بجائحة كورونا
قال الفنان محمد صبحي في قراءة متوقعة لشكل العالم ومصر في فترة ما بعد كورونا فيما يخص الاجتماع والفن أن مايحدث الان لم يكن أحد يتوقعه مشيرًا إلى أنه توقع تغيرات كبيرة في الاجتماع والفن على مستوى العالم ليس منذ جائحة كورونا وعبر عن ذلك عبر مسرحية " خيبتنا " في عام 2004 وعرضت في 2018 حتى حدوث الجائجة وتعليق المسارح.