محمد صبحي: بدأت في كتابة مسرحية خيبتنا في 2004 .. فيديو

قال الفنان محمد صبحي، إنه بدأ في الكتابة لمسرحية "خيبتنا"، منذ عام 2004 حتي عام 2007، لافتا إلى أن اسم المسرحية مرتبط بدراما العمل.



وأضاف "صبحي"، خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك أسماء يتم اختيارها للأعمال الفنية وخاصة المسرحيات يكون هدفها الترويج.



وأشار إلي أنه من الطبيعي أن العدو يريد ان يدمر الوطن، متابعا: "غير الطبيعي إننا نقدم لعدونا ما يتمناه وندمر الوطن بأيدينا، ودا إللي كنت شايفه بعد عام 2004 بعد احتلال العراق ودخول الأمريكان علي دباباتهم، وقيام الشعب العراقي بتقديم الورود إليهم باعتبارهم الخلاص لهم، بعد اسابيع بدأ الخراب وتقسيم الشعب العراقي".



