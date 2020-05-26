AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بنذاكر.. نادية الجندي بصحبة نبيلة عبيد وسميحة أيوب

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:12 ص
نادية الجندي و نبيلة
نادية الجندي و نبيلة عبيد و سمية ايوب
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة نادية الجندي صورا جديدة من كواليس مسلسل سكر  زيادة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

حيث ظهرت نادية الجندي فى الصور بصحبة نبيلة عبيد وسميحة أيوب.

وكتبت نادية الجندي معلقة على الصورة: شفتونا واحنا بذاكر 

اقرأ أيضا:
وحازت الصورة علي إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:
مسلسل جميل 
بحبكم اوي
انا هزعل اوي ان المسلسل خلص 

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، ومي الغيطي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل سكر زيادة الحلقة 3 .. نبيلة عبيد تحاول سرقة نادية الجندي

بعد تجسيد دور والدتها.. فرق عمر صادم بين نادية الجندي وسميحة أيوب

الحلقة السابعة من مسلسل سكر زيادة.. سميحة أيوب تنجح في إصلاح العلاقة بين نبيلة عبيد ونادية الجندي

الحلقة 10 من مسلسل سكر زيادة.. نادية الجندي ونبيلة عبيد تقعان في غرام صبري فواز

مسلسل سكر زيادة الحلقة 14 .. سميحة أيوب تتشاجر مع نادية الجندي وتترك الفيلا

نادية الجندي تشارك جمهورها فيديو جديد على انستجرام

ترشيحاتنا

يحدث اليوم.. فلسطين تعلن إجراءات إعادة فتح المساجد

السعودية تعلن عودة الطيران الداخلي ورفع تعليق السفر

أهم الأسلحة الغذائية للوقاية من فيروس كورونا

بينها الأهلي والزمالك.. طريقة التصويت بصحيفة ماركا الإسبانية لـ أفضل جمهور في العالم

19 أمرًا يتحسر عليها تارك صلاة الفجر في الآخرة

أطباء يكشفون صفات في الرجال تحميهم من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي