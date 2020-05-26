بنذاكر.. نادية الجندي بصحبة نبيلة عبيد وسميحة أيوب





حيث ظهرت نادية الجندي فى الصور بصحبة نبيلة عبيد و سميحة أيوب .





وكتبت نادية الجندي معلقة على الصورة: شفتونا واحنا بذاكر





اقرأ أيضا:

وحازت الصورة علي إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:

مسلسل جميل

بحبكم اوي

انا هزعل اوي ان المسلسل خلص





تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.





مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، ومي الغيطي.