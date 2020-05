بنذاكر.. نادية الجندي بصحبة نبيلة عبيد وسميحة أيوب

View this post on Instagram

شفتونا واحنا بذاكر 😂🤣 من #كواليس #تصوير #مسلسل #سكر_زيادة ⁦🏘️⁩ #عصمت #كريمة #فوزية #جميلة #نادية_الجندي #نبيلة_عبيد 💕 #سميحة_ايوب #هالة_فاخر 💕 @lame33_