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فن

بعد إصابتها بـ فيروس كورونا.. نادية الجندي: أتمنى الشفاء لصديقتي الغالية

الأحد 24/مايو/2020 - 04:57 ص
نادية الجندى
نادية الجندى
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مريم عزت
نشرت الفنانة نادية الجندى , عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر " , تغريدة بعد اعلان اصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا . 

كتبت نادية الجندى قائلة : صديقتي الغالية
#رجاء_الجداوي
تمنياتي لكي بالشفاء العاجل 
ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامه ⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩
يارب يشفيها شفاءً لا يغادر سقمًا
#نادية_الجندي

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وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مقربه لـ"صدى البلد" أنهم أكتشفوا الإصابة بالأمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وتشارك النجمة رجاء الجداوى في مسلسل "لعبة النسيان" وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة.

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