بعد إصابتها بـ فيروس كورونا.. نادية الجندي: أتمنى الشفاء لصديقتي الغالية

كتبت نادية الجندى قائلة : صديقتي الغالية

#رجاء_الجداوي

تمنياتي لكي بالشفاء العاجل

ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامه ⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩

يارب يشفيها شفاءً لا يغادر سقمًا

#نادية_الجندي

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وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مقربه لـ"صدى البلد" أنهم أكتشفوا الإصابة بالأمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.



