بعد إصابتها بـ كورونا.. آخر ظهور لـ رجاء الجداوي مع أبطال لعبة النسيان

ظهرت رجاء الجداوي مؤخرا قبل إصابتها بفيروس كورونا مع فريق مسلسل " لعبة النسيان " حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مع أبطال العمل وعلقت "مبروك لكل فريق العمل، الف حمد وشكر لله.. فركش.

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وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مقربه لـ"صدى البلد" أنهم أكتشفوا الإصابة بالأمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت الفنانة مى كساب عبر حسابها على تويتر :"إدعو لأمي مدام رجاء الجداوي ربنا يشفيها ويرجعها لينا بالسلامه إتصابت بفيروس كورونا الله يشفيها ويشفي كل مريض ويحفظنا ويحفظكم جميعًا

وتشارك النجمة رجاء الجداوى في مسلسل "لعبة النسيان" وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.

وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.