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رياضة

أبوفريخة: من الصعب إلغاء دوري السلة.. وجاهزون لاستئناف المسابقات

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:52 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
شدد الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، على صعوبة إلغاء مسابقة بطولة الدوري أوغيرها من المسابقات التي ينظمها الاتحاد بشكل عام.

وقال أبوفريخة خلال حوار أجراه عبر بث مباشر للصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "إلغاء المسابقات أمر غير وارد، فالموسم كان على وشك الانتهاء، يتبقي في الدوري مباراة أو اثنين بين الأهلي والجزيرة، ويتأهل الفائز لمواجهة الاتحاد في النهائي، وفي كأس مصر وصلت المباريات لدور الـ 8 ويمكن إنهاء المسابقة في غضون 4 أيام، وتتبقي مباريات قليلة بالنسبة للسيدات".


وأضاف: "الحديث عن إلغاء المسابقة أمر صعب جدا، الأندية تكبدت مصروفات كبيرة، وهناك جهد كبير بذل من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، عدم استكمال الموسم أمر غير جيد للأندية والاتحاد والرياضة بشكل عام".

وتابع: "عودة النشاط لن تتم إلا بموافقة الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأوليمبية، الاتحاد ملتزم بالاجراءات الاحترازية، واللجنة الطبية قدمت مقترحا تحت الدراسة، وسيتم ارساله بعد الموافقة عليه للوزارة، ونحن جاهزون لاستئناف المسابقات.

وواصل: "استكمال الدوري سيتم وفقا للاشتراطات التي تمت من بداية الموسم، ولن يتم المساس بهذه الاشتراطات".

وقال: "كانت لدينا خطة لإعداد المنتخبات السنية، لكن تفشي فيروس كورونا أوقف كل شيء، وفور عودة النشاط سيتم تجميع المنتخبات الأربعة واعدادهم على أعلى مستوى للمنافسات قاريا وعالميا".

وأضاف: "المنافسة كانت شديدة  هذا الموسم في مختلف قطاعات كرة السلة، واسهم نقل المباريات تليفزيونيا في زيادة الاهتمام باللعبة، ومتابعة الجماهير لمبارياتها، ونال الاتحاد الإشادة داخليا وخارجيا بعد التطور الملموس على مستوى كرة السلة".

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