اتحاد كرة السلة يلتقي إرشادات من "فيبا" حال عودة النشاط

وكان الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، اختار ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى من بين أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى 2019 فى منافسات 3/3 خلال العام ، بعد أدائها الرائع في بطولة كأس الأمم الإفريقية وتتويجها مع المنتخب المصري بالبطولة ، وبجائزة أفضل لاعبة في البطولة.