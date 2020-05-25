اتحاد كرة السلة يلتقي إرشادات من "فيبا" حال عودة النشاط

تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة خطابًا اليوم الأحد من الاتحاد الدولي "فيبا" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يتضمن إرشادات ونصائح مرسلة لكافة اتحادات اللعبة حول العالم من أجل الاستعداد لعودة النشاط الرياضي تدريجيًا مرة أخرى.
وحرص الاتحاد الدولي على توجيه النصائح لكل اتحاد مع مراعاة قوانين واشتراطات كل دولة من أجل عودة الرياضة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، اختار ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى من بين أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى 2019 فى منافسات 3/3 خلال العام ، بعد أدائها الرائع في بطولة كأس الأمم الإفريقية وتتويجها مع المنتخب المصري بالبطولة ، وبجائزة أفضل لاعبة في البطولة.