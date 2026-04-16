أستاذ علاقات دولية : تنفيذ إيران تهديدها يمنح واشنطن تبريرا للتصعيد العسكري

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن إقدام إيران على تنفيذ تهديدها بإغلاق الممرات البحرية، ردًا على أي إغلاق محتمل لموانئها، قد يمنح الولايات المتحدة مبررًا لتصعيد عسكري واسع وغير محدود.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية قانون البحار، فضلًا عن تهديدها المباشر لاقتصادات العديد من الدول، خصوصًا الدول المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف أن التداعيات الاقتصادية لمثل هذا الإجراء قد تدفع واشنطن إلى تصعيد أكبر وربما التدخل العسكري المباشر، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو قد يتطور إلى حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط، أو حتى تنفيذ عمليات إنزال بري ضمن مواجهة أوسع مع إيران.

وأكد أن تنفيذ هذا التهديد من جانب طهران قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في مسرح العمليات بالمنطقة.