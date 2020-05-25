بطلة الأهلي لكرة السلة: حزنت لخسارة كأس أفريقيا.. وانتظروا المنتخب العام المقبل





وقالت ثريا محمد في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة السلة:"باعتباري لاعبة في النادي الأهلي ، فأنه يمكنني التعبير بامتناني وافتخاري بما أديناه في بطولة أفريقيا للأندية، ولكن ذلك لم يكن هدفنا، لقد كان العام الأول الذي نشارك فيه في البطولة، وظهرنا بشكل جيد، لقد حققنا المركز الثالث، وخسرنا مباراة دور نصف النهائي في أخر ثانيتين للأسف."





يذكر أن ثريا محمد قادت النادي الأهلي للحصول على المركز الثالث في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة العام الماضي، والتي أقيمت بمصر.





وتحدثت ثريا عن تجربتها مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلة:"لقد لعبنا مباراة غير عادية أمام الكاميرون، والتي جعلتنا نتأهل لدور ربع النهائي، كنا متأخرين بفارق 18 نقطة ، لكننا استطعنا العودة في النتيجة بدءً من الدقائق الأخيرة في الشوط الثالث، ومن ثم استطعنا الفوز في المباراة."





وأضافت:"لقد بذلنا جهدًا هائلًا في هذه المباراة، حيث أثبتنا للجميع أن المنتخب المصري فريق رائع ونستحق أن نكون من بين الفرق الأربعة الأولى في أفريقيا،و بعد هذه المباراة ، قررنا أننا لن نقبل ألا نكون ضمن الفرق الأربعة الأولى في البطولة، ومن ثم واجهنا منتخب أنجولا القوية وخسرنا أمامها في ربع النهائي، تعلمنا الكثير واكتسبنا خبرة اللعب تحت الضغط، وسنظهر بشكل مغاير في بطولة العام القادم."





وكان الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا"، قد اختار ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى من بين أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى 2019 فى منافسات 3/3 خلال العام ، بعد أدائها الرائع في بطولة كأس الأمم الإفريقية وتتويجها مع المنتخب المصري بالبطولة ، وبجائزة أفضل لاعبة في البطولة.





وتعد «ثريا» من أفضل لاعبات كرة السلة في مصر والقارة الإفريقية، حيث قادت النادي الأهلي للتتويج ببطولة الدوري، والحصول على الميدالية البرونزية في بطولة دوري أبطال إفريقيا الأخيرة في إنجاز لكرة السلة على صعيد السيدات.



