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رياضة

خاص | أول تعليق لـ ثريا محمد المنضمة لقائمة أفضل 10 لاعبات سلة عالميًا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:48 م
ثريا محمد
ثريا محمد
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عمر سلامة
عبرت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها البالغة، بتواجدها في قائمة أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى منافسات 3/3 خلال العام الجاري.

وكان الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا"، قد اختار ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى من بين أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى 2019 فى منافسات 3/3 خلال العام ، بعد أدائها الرائع في بطولة كأس الأمم الإفريقية وتتويجها مع المنتخب المصري بالبطولة ، وبجائزة أفضل لاعبة في البطولة.

وقالت ثريا في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: أنا سعيدة للغاية بهذا الإنجاز، فرحتي لا توصف، سعيدة بتحقيق هذا الانجاز، وسعيدة بتشريف مصر، وأن اسمي في اللعبة بدأ في الانتشار على مستوى العالم، فخورة بهذا الحدث، إنه أفضل شيء حدث لي هذا العام»

وأضافت ثريا «أريد أن أشكر النادي الأهلي وإدارته ، والجماهير وبالأخص جماهير الأهلي التي دعمتني بشكل كبير».

وتعد «ثريا» من أفضل لاعبات كرة السلة في مصر والقارة الإفريقية، حيث قادت النادي الأهلي للتتويج ببطولة الدوري، والحصول على الميدالية البرونزية في بطولة دوري أبطال إفريقيا الأخيرة في إنجاز لكرة السلة على صعيد السيدات.
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