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رياضة

أخبار الرياضة السعودية.. تطور جديد في عودة الدوري.. وإقالة طبيب أهلي جدة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:


كشف تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، عن أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، بصدد طرح موعد جديد، يمكن خلاله استئناف مسابقة دوري المحترفين.



قرر مجلس إدارة نادي أهلي جدة  السعودي الاستغناء عن التونسي حاتم جمعة طبيب الفريق الأول، بسبب كثرة الإصابات التي يعاني منها الفريق.



قرر مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي ، الاستغناء عن طبيب الفريق الأول لكرة القدم ، التونسي حاتم جمعة، وعدم تجديد عقده، بسبب كثرة الإصابات التي ضربت صفوف اللاعبين في الفترات السابقة.


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