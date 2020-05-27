تسيلا تؤخر تدشين روستر الخارقة وتضيف مزايا لها .. تعرف عليها

أعلن ايلون ماسك رئيس شركة تيسلا، أن نعيش خطة طرح طراز روستر الخارق ستتأخر لسنوات ، ومن الممكن ان تصل في نهاية العام 2022 كموديل عام 2023 ، هذا ان لم يحدث امر اخر سيؤخر الانتاج و الطلبيات مستقبلا .

وأضاف ماسك عن أرقام أداء جديدة ستضافها تسيلا لرودستر القادمة كان اولها التسارع 0-100 والذي سيبلغ 2.1 ثانية بدون تشغيل خاصية زر rocket thruster الصاروخية للآداء العالي و التي بتشغيلها تصل قوة التسارع الى 1.9 ثواني .

وأوضح ماسك أن التسارع الثاني حقق تجربة قوية في اختبار الربع الميل حيث قطعته رودستر في خلال 8.8 ثواني فقط ! بسرعة قصوى وصلت 250 كلم / ساعة و بدفع مستمر على كل العجلات .

وكانت تيسلا قد أعلنت في نهاية ابريل الماصي عن تأخير لتسليم طلبيات شاحنته سيمي الكهربائية بالكامل و ذلك حتى عام 2021 , و للأسف ان سيناريو التاخر قد لحق طراز رودستر كذلك و الذي ظهر كموديل اختباري في نفس العام 2017 .

وعندما اعلنت تيسلا عن رودستر الاختبارية في 2017 ذكرت انها اسرع سيارة كوبيه قانونية صديقة للبيئة بتسارع من 0-100 خلال 1.9 ثواني و سرعة قصوى ستصل الى 400 كلم / ساعة ، و لكن مع تاخر انتاجها، هل ستظل هذه الارقام مذهلة حتى وصولها المتوقع عام 2022 ، ام ستسبقها سيارات كهربائية قادمة .