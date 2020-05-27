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رياضة

"الشباب والرياضة" تطلق مسابقة للطلائع للتعبير عن أبطال الجيش والشرطة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:13 ص
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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ريهام بكير
تحت عنوان "عبَر من قلبك"، تنفذ وزارة الشباب والرياضة مسابقة للطلائع في الفئة العمرية من 12 حتى 17 عامًا؛ لتسليط الضوء على إبداعاتهم من خلال تعبيرهم في لوحات فنية متنوعة عن قصص أبطال رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

تتضمن المسابقة عدة مجالات تتمثل في مجال "الشعر بالعامية" من خلال تأليف قصيدة شعرية مكونة من 10 أبيات، ومكتوبة علي جهاز الحاسب الآلي، ومجال " القصة القصيرة" يقدم فيها المتسابق قصة حول موضوع المسابقة تتراوح كلماتها ما بين 600 إلى 1200 كلمة، وتكون باللغة العربية الفصحى، ومكتوبة علي جهاز الحاسب الآلي.


كما تشتمل المسابقة على مجال "إلقاء رسالة" وفيها يقوم المشارك بتسجيل مقطع صوتي بحد أقصى دقيقة ونصف، يعبر خلالها بأداء صوتي متميز عن قصة البطل، و"مجال الرسم" حيث يقدم الطليع أو الطليعة لوحة فنية بحجم ورقة A3 أوA4 معبرة عن موضوع المسابقة بالألوان أو بالأبيض والأسود، بالإضافة إلى مجال "كلمات بالخط العربي" يكتب فيها المشارك جملة تدين الإرهاب أو تحث على حب الوطن والانتماء، سواءً من الأقوال المأثورة أو من ابتكار المتسابق مع الالتزام بقواعد الخط العربي وجمالياته.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن شروط المسابقة التى يتمثل أبرزها في أنه غير مسموح بالمشاركة في أكثر من مجال، ولابد وأن يمتاز العمل المقدم بالإبداع، وألا يكون قد شارك العمل في أى مسابقة أخري. وتخصص وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولي بالمسابقة المٌعلن عن كافة تفاصيلها، وآليات التقديم لها على البوابة الإليكترونية لوزارة الشباب والرياضة.

وفى سياق أخر، طرحت وزارة الشباب والرياضة الرابط الإليكتروني للتقديم في برنامج "روبوتاك" الذي تنفذه الوزارة للطلائع فى المرحلة العمرية من 7 حتى 17 عامًا؛ لتنمية مهارات التصميم، والبرمجة، والروبوتات أون لاين، وذلك بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ويمكن للراغبين في التقدم للمشاركة في البرنامج ملىء البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي https://www.emys.gov.eg/youth/
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