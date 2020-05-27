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فن

بعد أشهر من الحجر المنزلي..براد بيت يظهر بشعر طويل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:14 ص
.براد بيت
.براد بيت
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شروق ابراهيم
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورة للنجم العالمي براد بيت أثناء تجوله في شوارع ولاية كالفورنيا الأمريكية، بعد كسره للحجر المنزلي إثر انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19. 

وظهر براد بيت الذي يبلغ من العمر 56 عاما بشعر طويل ليتبين  أن النجم العالمي لم يحلق شعره منذ بداية الحجر المنزلي في شهر مارس الماضي. 

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وكان براد بيت حصد جائزة أفضل ممثل دور ثان في الأوسكار عن دوره في فيلم  once upon a time in Hollywoodشهر فبراير الماضي. 

وتدور أحداث الفيلم في عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمي لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذي يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

بعد أشهر من الحجر المنزلي..براد بيت يظهر بشعر طويل
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