صحة الأقصر: معدل الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة طبيعي.. واستقبلنا 510 حالات

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر أن عدد الإصابات فى معدلاته الطبيعية وليس وضع مخيف مطالبا جميع المواطنين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا " كوفيد -19 " مشيرا أنه يجب الالتزام بالعزل والابتعاد عن التجمعات مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة بالشوارع وأماكن العمل وذلك حتى يتم محاصرة المرض.

وكشف " عبد الجواد " عن عدد الحالات التى تم استقبالها بمستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي وهم 510 حالات منذ بدء الأزمة وتم خروج وشفاء 342 حالة ومستشفى عزل الطود استقبلت حتى الآن 120 حالة منهم 94 حالة تم شفاؤهم وخروجهم من المستشفى.

وأشار "عبد الجواد" إلى أنه تم أخذ أكثر من 5400 مسحة للفيروس وتم متابعة 4200 مخالط لمصابين وأيضا تم متابعة 7500 مواطن قادم من الخارج وذويهم .

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وكان قد أعلنت الدكتورة الهام محمد محمود مديرة مستشفى اسنا للعزل الصحي في الأقصر ، عن شفاء وخروج ٢٠ حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19".

وأوضحت مديرة المستشفى أنه تم تقديم التهنئة لجميع المرضى وتم توزيع أطباق الحلوى عليهم وعمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا بخروج حالات التعافي ومشاركة الاحتفال بالعيد.