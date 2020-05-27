طلاء نوافذ المباني بالنبيتي والواجهات بالبيج الفاتح.. قرار جديد لمحافظ الإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعلية قرار رقم 216 لسنة 2020، بشأن طلاء العمارات السكنية بلون موحد.





ونص القرار: "على ذوي الشأن واتحادات الشاغلين وأصحاب العقارات والواحدات السكنية الكائنة بنطاق مدن المحافظة المبادرة إلى سرعة طلاء واجهات المباني خاصتهم باللون البيج الفاتح.





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كما قرر طلاء النوافذ باللون النبيتي وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري والصورة البصرية والجمالية للمحافظة".





ونص القرار رقم 217 لسنة 2020، على "توقف تراخيض البناء الجديدة وتوقف تراخيص التعديل في المباني القائمة بالتعلية أو التوسعة أو التعديل بجميع مدن وأحياء المحافظة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية".