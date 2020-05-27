كريم فهمي يكشف لـ "صدى البلد" أسرار ونحب تاني ليه.. ويؤكد: العمل مع ياسمين عبدالعزيز ممتع.. وانتظروني في جارة القمر

كريم فهمي:

لا مشكلة في تقديم أجزاء جديدة من "حكايات بنات"

محمد هنيدي أستاذي



لفت الفنان كريم فهمي الأنظار في رمضان الماضي من خلال دور مراد السيوفي في مسلسل ونحب تاني ليه، الذي قامت ببطولته النجمة ياسمين عبدالعزيز، وحقق نجاحا كبيرا في الموسم الدرامي الرمضاني.



تحدث كريم فهمي عن شخصية مراد السيوفي التي قدمها في العمل قائلا "أ نا سعيد جدا بالأصداء وبتحقيق المسلسل نجاح كبير وسط الأعمال القوية الموجودة، والحقيقة إن كل من في العمل اجتهد بشكل كبير، حتى يظهر بهذا الشكل، والجمهور لم يرتبط بشخصية مراد السيوفي وحدها، بل إن هناك العديد من الشخصيات في العمل تعلق بهم الجمهور وأحبوا تفاصيلهم، إلى جانب إنني كنت متحمس للعمل ومشتاق لتقديم عمل رومانسي".





وعن استعداداته لتقديم الشخصية قال "اعتمدت على السيناريو وكان هناك جلسات عمل مع المخرج مصطفى فكري، والمؤلف عمرو محمود يس، وذاكرت الشخصية جيدا وتقمصتها بعدما تمكنت من كل التفاصيل".

وعن أجواء التصوير في ظل انتشار فيروس كورونا، قال " لم يواجهنا صعوبات في المسلسل سوى كورونا، لأننا كنا نصور في قلق، وأخذنا كل الإجراءات الاحترازية، سواء المسافة الآمنة او التعقيم، ومرت على خير".

وتحدث كريم فهمي عن العمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلا " ياسمين عبد العزيز نجمة من أهم نجمات الوطن العربي، وإضافة كبيرة، كما أن العمل مع الفنان شريف منير ممتع، فهو أستاذ وله تاريخ فني كبير وشرف لي العمل معه".





كما عبر عن رأيه في المنافسة مع الأعمال المعروضة، وقال " الأهم من المنافسة أن نقدم أعمالا جيدة يسعد بها الجمهور، وأنا أكون سعيدا حينما أجد مسلسلا آخر ينجح، وبسعد بتصدر التريند، وبحديث السوشيال ميديا، ولكن المقياس في النجاح هو الشارع".





وعن أبرز الاختلافات مع شقيقه أحمد فهمي وخاصة في التعامل مع انتقادات السوشيال ميديا.. قال كريم فهمي :" نحن شخصيات مختلفة، أنا بطبعي لا أرد على الانتقادات، وحينما يتجاوز أحدهم يكون "البلوك" هو المصير، وأنا لا ألوم أحمد على ما يفعله مع من يتجاوز حدوده، وأتمنى بالفعل ألا يرد ولكن هناك من يتجاوز حدوده بشكل كبير".





وأضاف: أما على المستوى الفني فلايوجد منافسة بيننا نهائيا، فكل منا يقدم سكة بعيدة عن الأخر، وله أعماله ومسلسلاته، والمنافسة تكون حينما نقدم نحن الاثنين نفس اللون، ومن الممكن في يوم من الأيام ان نتواجد في موسم واحد بعمل متشابه في اللون.





وعن اعتذار شقيقه للجمهور بعد انتقاد مسلسله الأخير "رجالة البيت" أكد كريم أن شقيقه " أحمد لم يفعل شيئا خطأ كى يعتذر، وهدفه الحقيقى هو إسعاد الجمهور وإضحاكهم، وإن لم يحدث فالأمر لا يستدعي اعتذار، من الممكن انه اعتقد ان العمل سيعجبهم، وهم بالفعل حضروا كثيرا للعمل وكانوا مليئين بالطموح، ومن الممكن ان يعتذر انه لم يعجبهم، وحينما نقدم عمل سئ نرميه وراء ظهورنا ونفكر فيما هو قادم، وانا ضد اعتذاره وان يخرجوا ويقولوا ان دمهم ثقيل، لأنهم حقا كانوا يسعون لإبساط الجمهور، وأحمد كتب أحد أفضل أعمال الكوميديا وهو فيلم كده رضا".





وعن تشابه فكرة فيلمه ديدو مع عمل الفنان محمد هنيدي الذي يحمل اسم "كينج سايز"، قال : " محمد هنيدي استاذي وانا أحد جمهوره، ولست منافسا له، وحينما يطرح هو عمله سأكون أول الحاضرين، والفكرة ليست حكرا على أحد".





أما عن رأيه في الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات".. فأكد أن " المسلسل حقق نجاحا كبيرا، والجمهور ينتظره، حتى وإن كان بأبطال جدد، وليس هناك مانع من تقديم أجزاء جديدة من العمل ما دام يحقق نجاحا.



