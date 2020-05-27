2000 كيلو سجق فاسد.. ضبط مصنع بدون ترخيص فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مصنع مصنعات لحوم بدون ترخيص بالجيزة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام صاحب مصنع مصنعات لحوم "السجق" بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الوراق – بتجميع كميات كبيرة من "الدهون الحيوانية" والمنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ووضع عليها صبغة ألوان وإضافة التوابل والبهارات لإيهام المواطنين أنها من اللحوم الطازجة وطرحها بالأسواق والمحلات والمطاعم مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.









عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط خمسة أشخاص (مالك المصنع – 4 عاملين بالمصنع) كما تم ضبط (2000 كيلو جرام "سجق" معبأة داخل أكياس منتج نهائى – 1500 كيلو جرام دهون حيوانية – 50 شيكارة معبأة "دقيق صويا" زنة الواحدة 10 كيلو جرام ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ، وكذا ضبط (مبلغ مالى من حصيلة البيع).



