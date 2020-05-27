لمن قالت أصالة: أغلى ما عندي وأجمل هدية من رب العالمين

احتفلت أ صالة نصرى بعيد الميلاد التاسع لتوأمها "علي" و"آدم" من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت اصاله علي الصوره قائله: "كل سنه وانتوا سالمين يا اغلي ما عندي.. اليوم عمري وروحي بيصبروا تسع سنين.. اجمل هديه من رب العالمين.. الله يحفظهم ويحفظ ولاد الناس الطيبين " .



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وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق احدهم :



" كل سنه و هما حلوين زيك "





وتابعت اخري قائله " كل سنه وهما طيبين وبخير "





ويذكر ان شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار، الذي يروي قصة الشهيد أحمد المنسي، ويجسد بطولته الفنان أمير كرارة، تعاون الفنانة أصالة مع الشاعر الغنائي محمد البوغه في الأغنية الوطنية "سلام سلام" وهي إهداء لروح شهداء الجيش المصري.





وعلى صعيد اخر احتفلت الفنانة اصالة الاسبوع الماضي بعيد ميلادها الـ 51 مع جمهورها عبر بث مباشر، موضحة أنها لا تحب الاحتفال بعيد ميلادها عندما كانت شابة.





وقالت اصالة نصري خلال مقطع فيديو عرض خلال برنامج "mbc trending" إنها عاشت في متاهات الحياة منذ سنوات، مشيرة إلى أنها تحتفل الآن بعيد ميلادها الـ 51سنة.



