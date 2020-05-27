رئيس الوزراء الإيطالي يكشف عن خطة عودة الحياة بعد جائحة كورونا

إيطاليا جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء خطته المكونة من سبع نقاط للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي بعد جائحة حدد رئيس وزراءجوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء خطته المكونة من سبع نقاط للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي بعد جائحة كورونا كوفيد 19 ، بما في ذلك التغييرات الجذرية في حكم الدولة.





وقال كونتي في رسالة إلى صحيفة كورييري ديلا سيرا "سننفذ تدابير تؤدي إلى ثورة ثقافية في الإدارة العامة، ويجب أن نشجع الموظفين العموميين على الاضطلاع بواجباتهم مع الحفاظ على الشفافية والصرامة، وسنجعلها بذلك المسؤولين النزيهين يمكنهم تجنب الغموض القانوني من خلال التعريفات الدقيقة؛ للإساءة.





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وأضاف كونتي أن منصبه والمسؤولية قبل شروط الدولة.





وشدد أيضا على أهمية الاستثمار الرقمي، وخلق اقتصاد أخضر، والتنفيذ الواسع النطاق للعمل عن بعد، فضلا عن إتاحة التكنولوجيا الرقمية في جميع أنحاء البلاد.





وأضاف رئيس الوزراء الايطالي "يمكننا استخدام الموارد الأوروبية لإنشاء البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد، بدءا بشبكات الاتصالات والمياه وشبكات الطاقة الرئيسية".





ووفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية، سينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 9.5 في المائة العام الجاري، مع وصول البطالة إلى 11.8 في المائة، وارتفع إجمالي الدين العام إلى 158.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 134.8 في عام 2019.

