لمكافحة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن كورونا.. الاتحاد الأوروبي يخطط لدعم إيطاليا وإسبانيا

يخطط الاتحاد الأوروبي، لإعلان كبير لمكافحة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.





ووفقا لـ "يورو نيوز"، وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام جزء من الأموال الحالية الموجودة بالفعل في ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم الدول المتضررة بشدة من وباء كورونا.





وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يخطط لدعم إيطاليا بـ81.8 مليار يورو وإسبانيا بـ77.3 مليار يورو؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز".





وتحتل إسبانيا المرتبة الرابعة على مستوى دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث سجلت أكثر من 283 ألف إصابة ومايزيد عن 27 ألف حالة وفاة.





بينما تحتل إيطاليا المرتبة السادسة على القئمة السوداء حيث سجلت أكثر من 233 ألف إصابة ونحو 33 ألف حالة وفاة.



