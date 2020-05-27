AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لمكافحة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن كورونا.. الاتحاد الأوروبي يخطط لدعم إيطاليا وإسبانيا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:34 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يخطط لدعم إيطاليا وإسبانيا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
يخطط الاتحاد الأوروبي، لإعلان كبير لمكافحة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لـ "يورو نيوز"، وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام جزء من الأموال الحالية الموجودة بالفعل في ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم الدول المتضررة بشدة من وباء كورونا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يخطط لدعم إيطاليا بـ81.8 مليار يورو وإسبانيا بـ77.3 مليار يورو؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز".

وتحتل إسبانيا المرتبة الرابعة على مستوى دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث سجلت أكثر من 283 ألف إصابة ومايزيد عن 27 ألف حالة وفاة.

بينما تحتل إيطاليا المرتبة السادسة على القئمة السوداء حيث سجلت أكثر من 233 ألف إصابة ونحو 33 ألف حالة وفاة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة دول العالم بأكثر من مليون و700 ألف إصابة وأكثر من 100 ألف وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يعتذر لإيطاليا بعد تفشي كورونا

بسبب فيروس كورونا .. الاتحاد الأوروبي يعتذر لإيطاليا

بخسائر تتجاوز 6 تريليون دولار.. تعرف على الدول الأكثر تضررا من وباء كورونا

سفير كرواتيا بالقاهرة: الاتحاد الأوروبي يتبنى تدابير استثنائية لمواجهة فيروس كورونا

كورونا يهدد الاتحاد الأوروبي وجوديًا.. التعافي من الآثار الاقتصادية للوباء ينذر بتعميق الانقسام بين الأعضاء.. والقطاع الخاص يتلقى ضربة قاصمة

ترشيحاتنا

ذهب ليقضى العيد مع أسرته.. وكيل صحة البحيرة: مريض كورونا هرب من الحجر الصحى مستقلا أتوبيس.. ويستكمل علاجه بمنزله.. تفاصيل

بسبب قراراته ضد كورونا.. التصنيف يضع مجلس النواب في مقدمة البرلمانات الدولية

تقوي المناعة بسرعة.. 5 فيتامينات تحصن جسمك ضد كورونا

فى عيد ميلاد منال عفيفي .. عمرها الحقيقى واشتهرت بأدوار الإغراء

أخبار الرياضة.. بوطيب يستعين بمحامي الزمالك.. إصابة المدير الفني للجبلاية بكورونا

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث عند وضع القهوة على البشرة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حال العطس أو السعال.. لا تستخدم معقم اليدين في هذه الحالات

طريقة عمل المرقوق بالخضار بوصفات سريعة

على البحر.. نيللى كريم وابنتها تشعلان السوشيال ميديا