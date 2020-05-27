تونس: لم نسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس، يوم الأربعاء، عن أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة لمرض فيروس كورونا في تونس خلال اليوم الماضي، مضيفة أن العدد الإجمالي للمصابين ظل عند 1051. أعلنت وزارة الصحة في، يوم الأربعاء، عن أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة لمرضفي تونس خلال اليوم الماضي، مضيفة أن العدد الإجمالي للمصابين ظل عند 1051.





وأكدت السلطات الصحية، الاثنين الماضي، ثلاث حالات جديدة لـ فيروس كوفيد 19.





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وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي المنشور على فيسبوك، إن ما مجموعه 929 مريضا خرجوا بالفعل من المستشفيات، ويبلغ عدد الوفيات الآن 48 ، مضيفة أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة تتعلق بفيروس كورونا منذ الأحد.





وبحسب الوزارة، هناك 74 حالة نشطة، ويتلقى شخصان علاجًا طبيًا خاصًا.





ويوم الأحد، أعرب رئيس الوزراء التونسي الياس فخفاخ عن أمله في استئناف موسم العطلات في البلاد في مطلع يوليو.





وفي وقت سابق من الشهر، قالت وزيرة المشاريع الوطنية الكبرى، لبنى الجريبي، إن السلطات تخطط لإعادة فتح المتاحف والفنادق والمساجد ابتداء من 4 يونيو وربما إعادة تشغيل الاقتصاد بأكمله في 14 يونيو.





وبدأت سلطات الدولة في تخفيف القيود الاقتصادية التي تم إدخالها للحد من تفشي كوفيد 19 في أوائل شهر مايو، ما سمح للمصانع وقطاع الخدمات ووكالات البناء باستئناف الأنشطة.





وفي 15 مايو، رفعت الحكومة التونسية الحظر المفروض على تشغيل مراكز التسوق الكبيرة والأسواق التجارية.





ويستمر حظر التجول في تونس الآن من الساعة 11 مساءً، حتى 5 صباحًا بالتوقيت المحلي (من 10:00 إلى 04:00 بتوقيت جرينتش).



