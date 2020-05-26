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أخبار العالم

زعيم إخوان تونس يشارك في جلسة للأوقاف القطرية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وزارة الأوقاف القطرية، عن مشاركة رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة (إخوان تونس)، راشد الغنوشي، في جلسة "عن بُعد" يوم 18 من مايو الماضي، تحت عنوان "وآمنهم من خوف". 

واعتادت الوزارة القطرية على هذا البرنامج منذ أعوام طويلة، حيث شارك فيه هذا العام رئيس البرلمان التونسي. 

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد الشارع التونسي ثورة كبيرة ضد الغنوشي، وذلك بسبب تنفيذه المشروع القطري التركي في بلاده والمنطقة. 

وكانت قد أفادت وزارة الأوقاف في إعلان صادر عنها، نشرته بصفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" بأن الجلسة والتي تنظم عبر موقعها ستشهد مشاركة الغنوشي، والذي قدمته الوزارة تارة على أنه "مفكر" إسلامي، وأخرى على أنه "شيخ".

ويحاول الغنوشي تنفيذ أجندة تركيا وقطر في المنطقة، وخاصة في بلاده، وهو ما يرفضه الشارع التونسي، ونواب البرلمان التونسي. 
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