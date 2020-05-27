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أخبار العالم

مليشيات إيران تنبش وتسرق محتويات ضريح خامس الخلفاء الراشدين في سوريا..فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أثار نبش مليشيات تابعة لإيران في سوريا قبرا يعتقد أنه للخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، الذي يعد خامس الخلفاء الراشدين، غضبا عارما،وسط تصاعد الانتهاكات على أساس النزاعات الطائفية والمذهبية في البلاد.

 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنبش الضريح المذكور في قرية "الدير الشرقي" التابعة لمدينة معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب.

واظهرت المقاطع الضريح فارغا من محتوياته بالكامل بعد سرقتها، و نبش ثلاثة قبور يضمها الضريح وهي قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز  وزوجته فاطمة بنت عبد الملك، وقبر خادم الضريح الشيخ أبو زكريا بن يحيى المنصور، وتخريب المكان بالكامل.

وفالت وسائل إعلام سورية إن ميليشا أسد الطائفية هي المسؤولة عن نبش الضريح، وانها سبق وأحرقت المبنى الذي يضم القبور الثلاثة إبان سيطرتها على المنطقة العام الماضي.

ولا يزال من غير المعلوم مصير محتويات الضريح او مكان نقلها.

مليشيات إيران تنبش وتسرق محتويات ضريح خامس الخلفاء الراشدين في سوريا..فيديو
مليشيات إيران تنبش وتسرق محتويات ضريح خامس الخلفاء الراشدين في سوريا..فيديو
مليشيات إيران تنبش وتسرق محتويات ضريح خامس الخلفاء الراشدين في سوريا..فيديو
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