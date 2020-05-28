حملات أمنية في 24 ساعة.. كشف لغز سرقة مليون جنيه من مكتب التأمينات في المنيا.. وضبط 200 طربة حشيش

شنت وزارة الداخلية، بقطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات، حملات أمنية بمختلف المحافظات أمس، الأربعاء، وأسفرت عن تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية بـ"الإسكندرية والبحيرة" لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بمحافظة شمال سيناء – مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وبحوزته 150 طربة حشيش "وزنت 15 كيلو جرام"، مبلغ مالى.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و400 ألف جنيه.

كما نجحت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة فى كمين أعد له بالطريق الدولى الساحلى بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 50 طربة حشيش "وزنت 12,500 كيلو جرام"- مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 650000 ستمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا.









كما نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام فى المنيا من إلقاء القبض على شخص لاتهامه بالاستيلاء على مليون جنيه من داخل مكتب تأمينات الاجتماعية في المنيا، كما نجح قطاع الأمن العام من القاء القبض على شخصين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالشرقية.