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فن

رشا مهدي تنشر صورة جديدة.. والجمهور: أيقونة الزمالك

الخميس 28/مايو/2020 - 06:20 ص
رشا مهدي
رشا مهدي
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة رشا مهدي جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 


وتألقت رشا مهدي بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه، إضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


وعلقت رشا مهدي على الصورة "بمسى التماسي" وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "مسا مسا" و " أيقونة الزمالك" و " منورة" و "اجمل وارق ممثلة".


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يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مسلسل  "طاقة حب" والذى تغير اسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى".

مسلسل "طاقة حب"  تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.

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