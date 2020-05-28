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أخبار العالم

ناقوس الحرب.. الجيش الإسرائيلي والشاباك يستعدان لضم الضفة

الخميس 28/مايو/2020 - 09:05 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي والشاباك يستعدوا لضم الضفة
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سمر صالح
نشر موقع "والاه" العبري اليوم الخميس مؤشرات سلبية حول قرب نشوب حرب بين الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية مع استعدادات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك لبدء ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ويستعد الجيش الإسرائيلي والشاباك بداية من الأسبوع القادم لسيناريوهات اندلاع تصعيد غير متوقع في شهر يوليو القادم، وذلك بعد الإعلان الإسرائيلي عن ضم مستوطنات الضفة الغربية لسيادة الاحتلال.

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وقال "والاه" العبري، إن اجتماع بين القيادات الأمنية الإسرائيلية عقد اليوم تحت مسمي "لعبة الحرب" استعدادًا للتصعيد فى الضفة عقب إعلان الضم وذلك بقيادة رئيس الأركان كوخافي، ومشاركة رئيس جهاز الشاباك نداف أرجمان.
 
وأضاف الموقع العبري، أن السيناريوهات المتوقعة هي اندلاع تصعيد بالضفة، ووقوع عمليات استشهادية في إسرائيل، وتصعيد على حدود قطاع غزة.

وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل ووزير الجيش، بيني جانتس، إن خيار استخدام القوة العسكرية سيظل مطروحًا على الطاولة بشكل دائم.
 

وأضاف جانتس خلال زيارته للقيادة الجنوبية في غلاف غزة، قائلا "إن جميع من في المنطقة يدركون جيدًا أنه لا ينبغي أن نضعهم أمام اختبار النار.
 
وتابع "سنواصل العمل من أجل مستوى عالٍ من الأمن في الجنوب، ولتعزيز عودة الجنود والحفاظ على الاستقرار والأمن لصالح كل من يعيش في المنطقة".
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