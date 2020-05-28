اتحاد الكرة يكشف عن مواعيد إرسال تعديلات لائحة النظام الأساسي إلى الأندية

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مواعيد إرسال التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي إلى الأندية ممثلى الجمعية العمومية.
ومن المقرر قيام اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بدعوة الأندية إلى انعقاد الجمعية العمومية خلال الفترة القادمة على أن يتم تحديد موعد لاحق لإجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية.
وقال المصدر ذاته أن اللائحة تنص على أن الجبلاية ترسل التعديلات على لائحة النظام الأساسي فى حال إجراء انتخابات قبل الجمعية العمومية بـ ٤٥ يوما وفى حالة عدم وجود انتخابات يتم إرسالها قبل الجمعية العمومية ب ٣٠ يوما.
ولفت إلى أن العديد من الأندية لا تعلم شيئا عن التعديلات الخاصة للائحة النظام الأساسي التي يقوم بمناقشتها مسؤولي اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة ولم تشارك فى أية جلسات خاصة المقترحات المنتظر اعتمادها فى الجمعية العمومية العادية القادمة.
يذكر ان خلافا نشب بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن مواعيد انتخابات مجلس ادارة للجبلاية القادم وخضوعها للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ام للاءحة النظام الاساسي.