اتحاد الكرة يكشف عن مواعيد إرسال تعديلات لائحة النظام الأساسي إلى الأندية

ومن المقرر قيام اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بدعوة الأندية إلى انعقاد الجمعية العمومية خلال الفترة القادمة على أن يتم تحديد موعد لاحق لإجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية.

ومن المقرر قيام اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بدعوة الأندية إلى انعقاد الجمعية العمومية خلال الفترة القادمة على أن يتم تحديد موعد لاحق لإجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية.