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أخبار العالم

اليابان تعيد فتح برج طوكيو بعد شهرين من الإغلاق

الخميس 28/مايو/2020 - 10:16 ص
برج طوكيو
برج طوكيو
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أ ش أ
أعادت اليابان فتح برج طوكيو، أحد المواقع السياحية الرئيسية في العاصمة اليابانية، بعد شهرين من الإغلاق مع تحرك اليابان بحذر نحو عودة الحياة إلى طبيعتها بعد اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن البرج الذي يبلغ ارتفاعه 333 مترًا أغلق أبوابه في 8 أبريل الماضي، بعد يوم من إعلان الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة بسبب وباء كورونا، إلا أن بعض المتاجر في البرج استأنفت أعمالها منذ 14 مايو الجاري.


ومن المنتظر أن يضيء البرج بألوان متنوعة من غروب الشمس حتى منتصف ليل الخميس، مما يرمز إلى الآمال في إحياء المعالم السياحية في طوكيو.


وفرضت شركة برج طوكيو تدابير لمنع العدوى، بما في ذلك فحص درجات الحرارة للزوار وتوفير أقنعة حماية الوجه للموظفين وتحديد علامات القدم على الأرض حتى يتمكن الزائرون من الإبقاء على مسافة تبعدهم عن بعضهم البعض أثناء مشاهدة المنظر من صالة المراقبة، والتي يبلغ ارتفاعها حوالي 150 مترًا فوق الأرض.


وقررت الشركة رفض دخول أي زائر درجة حرارته 5ر37 درجة مئوية أو أعلى وسيقتصر عدد الأشخاص الذين يمكنهم استخدام المصاعد في أي وقت على أربعة فقط.


ومن المقرر أن يفتح البرج أيضًا الدرج المكون من 600 درجة المؤدي إلى السطح الرئيسي حتى يتمكن الزوار الذين مكثوا في المنزل أثناء طوارئ الفيروس من ممارسة الرياضة.


ومن بين عشرات الأشخاص الذين ينتظرون إعادة فتح البرج، قال يوجي يوكوياما، 59 سنة، عامل مطعم من مدينة سايتاما، شمال طوكيو: "اعتدت أن أتسلق السلالم إلى سطح المراقبة مرة واحدة في الشهر قبل الإغلاق. أنا سعيد لأنني أستطيع تسلقها مرة أخرى".

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