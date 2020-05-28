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تكنولوجيا

مؤسس فيسبوك يكشف أهمية عملة ليبرا Libra الرقمية.. تفاصيل

الخميس 28/مايو/2020 - 02:00 م
مؤسس فيسبوك يكشف
مؤسس فيسبوك يكشف أهمية عملة ليبرا Libra الرقمية..تفاصيل
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة منصة التواصل الاجتماعي الأشهر فى العالم فيسبوك الأمريكية عن العملة الرقمية المشفرة ليبرا Libra العام الماضى، خاصةً بعدما استحوذ عملاق التواصل الاجتماعى مستخدمين بالمليارات، وبالتالى جنى مئات المليارات من الدولارات كأرباح سنوية.


وهو ما كشفه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، عن مميزات العملة الرقمية  الجديدة Libra، التى ستساعد المنصة فى زيادة أرباحها بشكل ملحوظ بالمزيد من الدولارات، وذلك من خلال الإعلانات المدفوعة.


وقال زوكربيرج، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة، إن إطلاق عملة رقمية جديدة مع خدمات مثل Facebook Shops عبر الإنترنت سوف يجعل التجارة الإلكترونية أكثر سهولة، مما سينتج عنه ارتفاع أرباح الإعلانات وتحقيق الاستفادة المالية القصوى.

ويسمح فيسبوك Facebook للمعلنين وأصحاب الشركات بتقديم الإعلانات بناءً على تحديد السن والاهتمامات، حيث لا تعرض الإعلانات بسعر ثابت وتحدد الشركة سعر الإعلان بناءً على نتائج وصول الإعلان للمستخدمين.

كما ذكر زوكربيرج تفاصيل مهمة حول استراتيجية الشركة عبر إطلاق ميزات جديدة للربط بين الإعلانات والتجارة الإلكترونية من خلال الترويج للعملة الرقمية Libra، كوسيلة لتوفير رسوم تحويل الأموال إلى الخارج.

وتأتى شركات مثل Shopify وUber وSpotify كجزء من منظمة Libra Association التي تشرف على العملة الرقمية الجديدة، حيث قررت مجموعة شركات مثل PayPal وVisa وMastercard الانسحاب من استخدام العملة الرقمية.

وتعمل شركة فيسبوك Facebook الآن على تطوير محفظة رقمية لتخزين العملة المشفرة ليبرا، حيث تم تغيير اسم المحفظة الإلكترونية إلى  Novi بدلا من Calibra.
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