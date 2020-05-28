البورصات العربية.. تراجع العديد من الأسواق عقب انتهاء عطلة عيد الفطر

عادت العديد من البورصات العربية للتداول اليوم الخميس 28 مايو 2020، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، وشهدت العديد من البورصات العربية اليوم انخفاضا في مؤشراتها، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" نتائج تداول اليوم التي جاءت كالآتي:









مؤشر سوق مسقط

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 80ر3520 نقطة، مرتفعًا بـ 12ر75 نقطة وبنسبة 180ر2% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 68ر3445 نقطة.









وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و110 آلاف و133 ريالًا عمانيًا، مرتفعة بنسبة 20ر313% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 752 ألفًا و689 ريالًا عمانيًا.









وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 676ر0% عن آخر يوم تداول، حيث بلغت ما يقارب من 37ر18 مليار ريال عماني.









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البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.97% عند مستوى 1621.18 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.7 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.0 ملايين سهم، نفذت خلال 1,373 صفقة.









بورصة تونس

أقفل المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.42%، ليصل إلى 6440.76 نقطة، وبلغ حجم الأموال المتداولة 3.302 مليون دينار تونسي, وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 28 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركة على ثبات.









مؤشرا البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,276.06 بارتفاع قدره 6.55 نقاط عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 579.11 بانخفاض قدره 1.10 نقطة عن معدل إقفاله السابق.









وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و649 ألفًا و378 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 345 ألفًا و803 دنانير بحرينية تم تنفيذها خلال 74 صفقة.









البورصة الفلسطينية

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.17% أي ما يعادل 0.79 نقطة، ليصل مؤشر القدس الرئيسي عند مستوى 476.35 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 231,813 سهمًا، بقيمة إجمالية بلغت 570,343.47 دولارًا نفذت خلال 111 صفقة.









بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها بعد اسبوع قصير استمر جلستين فقط اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر1 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5018 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 %، وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر196 مليون سهم تمت عبر 9171 صفقة نقدية بقيمة بلغت 3ر38 مليون دينار كويتي.









وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر9 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4157 نقطة بنسبة هبوط بلغت 22ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر101 مليون سهم تمت عبر 3183 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار.









كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر2 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5455 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر95 مليون سهم تمت عبر 5988 صفقة بقيمة 4ر34 مليون دينار.



