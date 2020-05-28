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أخبار العالم

بريطانيا تعلن موعد تخفيف الإغلاق العام

الخميس 28/مايو/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، عن إمكانية تخفيف الإغلاق العام في البلاد يوم الإثنين المقبل. 

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الخميس، تسجيل 377 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في بريطانيا إلى 37837 وفاة. 

واصطفت بعض الأسر الفقيرة في إحدى المقاطعات البريطانية أمام أحد بنوك الطعام الذي يقدم الدعم للأسر غير القادرة، ولكن بعد خروج المواطنين من العزل زادت البطالة 350% حسب إحصائية الحكومة. 

تسببت أزمة فيروس كورونا في ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا بعد أن أعلن أصحاب بعض الشركات عدم قدرتهم على صرف رواتب العمالة واتخذت اجراءات بالاستغناء عن بعض العمال والموظفين لتخفيف الأعباء، وفقًا لما ورد في صحيفة  "ميرور". 

تسبب الوباء في ظهور حالة من الركود بسبب عزل المواطنين ومنع الطيران، ونتج عنه رفع نسبة البطالة وهبوط أجور آلاف الأسر وتحولهم من الطبقة المتوسط إلى الفقيرة التي تحتاج إلى الدعم. 
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