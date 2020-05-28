يعود إلى الخرطوم قريبا.. حقيقة إصابة رئيس مجلس السيادة السوداني بـ كورونا

نفى مكتب رئيس مجلس السيادة السوداني ، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، كافة الأنباء التي ترددت بشأن إصابته بفيروس كورونا.





وقال بيان صادر عن المكتب: " الخبر الذي تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي عن إصابة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بفيروس كورونا عار من الصحة تماما".





ولفت البيان إلى أن الفريق البرهان يتمتع بصحة جيدة، وأنه متواجد في منظمة قندتو بولاية نهر النيل، كما أنه سيعود إلى العاصمة بعد قضاء عطلة عيد الفطر.





وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.





وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في السودان منذ بدء تفشي الفيروس 4346 إصابة، من بينها 195 حالة وفاة مقابل تعافي 749 من الوباء.