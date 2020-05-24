نتنياهو يبحث مع البرهان تعزيز العلاقات بين إسرائيل والسودان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، تناولت تعزيز العلاقات بين الدولتين.
وفي بيان، قال المكتب على حسابه بموقع "تويتر"، إن نتنياهو تحدث هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رئيس المجلس السيادي بالسودان ورئيس تشاد وهنأهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
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وأضاف المكتب أنه تحدث معهما بشأن مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل.
كما أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن دول إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل.
وكان رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أعلن في فبراير الماضي، عن اتفاقه مع نتنياهو، على عبور رحلات شركات الطيران الدولية القادمة من إسرائيل عبر الأراضي السودانية، وفقًا لاتفاق تعززيز التعاون بين البلدين