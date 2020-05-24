نتنياهو يبحث مع البرهان تعزيز العلاقات بين إسرائيل والسودان

اقرأ أيضا:

وأضاف المكتب أنه تحدث معهما بشأن مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل.

كما أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن دول إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل.

وكان رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أعلن في فبراير الماضي، عن اتفاقه مع نتنياهو، على عبور رحلات شركات الطيران الدولية القادمة من إسرائيل عبر الأراضي السودانية، وفقًا لاتفاق تعززيز التعاون بين البلدين