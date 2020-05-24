بسبب تهم فساد.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة أخيرًا.. تفاصيل

تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، ليكون أول رئيس وزراء في البلاد يواجه اتهامات جنائية أثناء توليه منصبه.
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي ينفيها جميعها بشدة.
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ويمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، بعد أسبوع من أدائه اليمين لولاية خامسة على رأس حكومة وحدة في إسرائيل، منهيا أكثر من عام من الجمود السياسي في أعقاب ثلاث انتخابات غير حاسمة.
وكان نتنياهو وصف المحاكمة بأنها حملة اضطهاد من اليسار هدفها الإطاحة بزعيم يميني يتمتع بشعبية.
لكن من المتوقع أن يحضر نتنياهو الجلسة المبدأية للمحاكمة، التي تعقد في محكمة منطقة القدس.