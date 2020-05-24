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أخبار العالم

بسبب تهم فساد.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة أخيرًا.. تفاصيل

الأحد 24/مايو/2020 - 11:25 ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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شيماء مصطفى
تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، ليكون أول رئيس وزراء في البلاد يواجه اتهامات جنائية أثناء توليه منصبه.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي ينفيها جميعها بشدة.

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ويمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، بعد أسبوع من أدائه اليمين لولاية خامسة على رأس حكومة وحدة في إسرائيل، منهيا أكثر من عام من الجمود السياسي في أعقاب ثلاث انتخابات غير حاسمة.

وكان نتنياهو وصف المحاكمة بأنها حملة اضطهاد من اليسار هدفها الإطاحة بزعيم يميني يتمتع بشعبية.

لكن من المتوقع أن يحضر نتنياهو الجلسة المبدأية للمحاكمة، التي تعقد في محكمة منطقة القدس.

وحطم نتنياهو الرقم القياسي العام الماضي بصفته رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة في البلاد.

ويواجه نتنياهو تهما بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في سلسلة من القضايا، وهو متهم بقبول هدايا باهظة الثمن، مثل علب الشمبانيا والسيجار، من الأصدقاء الأثرياء وتقديم خدمات إلى أقطاب الإعلام مقابل تغطية إخبارية مواتية له ولأسرته.

وتعد الاتهامات الأكثر خطورة التي يواجهها، تعزيز التشريعات التي حققت أرباحًا لمئات الملايين من الدولارات لصاحب شركة اتصالات كبرى بينما يمارس التأثير التحريري من وراء الكواليس على الموقع الإخباري الشعبي للشركة.

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