بسبب تهم فساد.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة أخيرًا.. تفاصيل

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي ينفيها جميعها بشدة.

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وكان نتنياهو وصف المحاكمة بأنها حملة اضطهاد من اليسار هدفها الإطاحة بزعيم يميني يتمتع بشعبية.

لكن من المتوقع أن يحضر نتنياهو الجلسة المبدأية للمحاكمة، التي تعقد في محكمة منطقة القدس.

ويواجه نتنياهو تهما بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في سلسلة من القضايا، وهو متهم بقبول هدايا باهظة الثمن، مثل علب الشمبانيا والسيجار، من الأصدقاء الأثرياء وتقديم خدمات إلى أقطاب الإعلام مقابل تغطية إخبارية مواتية له ولأسرته.



